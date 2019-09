Na dítě jsem čekal dlouho, říká o otcovství po padesátce Daniel Hůlka

„Žiji si skvěle, letošní prázdniny jsme si s rodinou opravdu užili. Během léta začala dcera Rozárka chodit i mluvit, takže to byly jen samé radosti. Zatím však mluví jen takovou svou řečí, na popovídání to ještě není,“ svěřil se Daniel Hůlka v rozhovoru pro pořad TOP STAR.

„Samozřejmě je to pro mě velká změna. Celý život se mi převrátil naruby. Ale k dobrému,“ říká o otcovství Hůlka. „Je to hrozně fajn. Jsem naprosto šťastný. Dítě jsem chtěl opravdu dlouho a dlouho jsem čekal, až bude ta správná situace. Konečně to přišlo,“ pochvaluje si zpěvák, který chystá novou desku i návrat ke klasické hudbě.



Svou manželku prý opečovává, jak nejlépe umí. „Vzhledem k tomu, že jsem zralý muž, tak už vím, jak na to,“ říká se smíchem.

Manželé, kteří se poznali před dvěma lety po jednom z Hůlkových koncertů, měli svatbu loni v Las Vegas. „Jsme konzervativní heterosexuální demokrati, rodina je základ státu,“ řekl Daniel Hůlka po svatbě.

Hůlka je velký cestovatel a s Barborou Klementovou, která pracuje jako průvodkyně a doprovází své klienty po světě, si už od začátku velice rozuměli. „Pro mě je cestování droga. Když delší dobu nikam nevyrazím, jsem nervózní a protivná. Když necestuji coby průvodce, cestuji sama. Nebo se svými milovanými,“ prozradila v minulosti Barbora, která si teď svou dávku cestování na chviličku jistě ráda odepře.

Zpěvák už jednou ženatý byl. V roce 2002 si vzal tanečnici Libuši Vojtkovou (38), s níž se o dva roky později rozvedl.