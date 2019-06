Kvůli některým rolím jsem začal nenávidět sám sebe, říká Grant

„Už jsem příliš starý, ošklivý a tlustý na to, abych hrál v romantických komediích. Smířil jsem se s tím. Přiznal jsem si svoje stáří a teď je mi dobře. Nenávidím se o trochu méně než v minulosti,“ sdělil Hugh Grat magazínu The Hollywood Reporter.

Narazil tak na problém, který ještě před lety řešil. Kdykoli se podíval na film, který natočil, nenáviděl sám sebe. Ne všechny snímky v něm ale takové pocity vyvolávaly.

„Abych byl upřímný, nemůžu si na ty romantické komedie stěžovat. Vydělaly mi opravdu hodně velký balík peněz. Když se ohlédnu do minulosti, vidím kus práce a také vidím, že už léta ty filmy dokážou lidi bavit. A to je myslím jejich hlavním cílem, tak je to dobře. Dřív jsem ale za některé role sám sebe nenáviděl,“ pokračoval, Nelíbilo se mu třeba že ho měl celý svět za „záporáka“ z romantické komedie o Bridget Jonesové.

V minulosti prozradil, že ne všechna natáčení mu byla příjemná. Kvůli tolik oblíbené Lásce nebeské a tanečku v roli fiktivního britského premiéra málem roli odmítl.

Tančit na schodech musel totiž v sedm hodin ráno a neměl v sobě ani kapku alkoholu. „To bylo dost těžké. Tahle scéna mi dala zabrat,“ dodal.

Nyní je rád, že už mu chodí nabídky na odlišné role, které ho zase rozvíjejí jiným směrem a mohou ho divákům ukázat v trochu jiném světle. Na romantickou komedii už by si prý netroufl.