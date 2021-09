V Olympicu jsme se dokázali klidně i poprat, vzpomíná Petr Janda

Máte přehled, co se stalo s kapelami a muzikanty, se kterými jste se kdysi přetahovali o přízeň posluchačů?

To už všechno pomřelo nebo jsou neschopní hraní. My měli jako konkurenci třeba Matadors. Z nich už tady někteří nejsou a ti, co zbyli, by to už nedali dohromady. I Olympic to potkalo. U nás jako první umřel nešťastný Berka, který se oběsil ještě v době, kdy byl v kapele. Později zemřeli naši bývalí členové Hejduk a Pacák.

Nikdy jsem nebyl Gottův fanoušek, to určitě ne, ale musím mu přiznat, že měl takové vlastnosti, aby byl nejslavnějším. Petr Janda rockový zpěvák