Děti? Planeta je už tak přelidněná, říká violoncellistka a modelka Kovalová

Nejste jen violoncellistka a učitelka hudby, ale občas zabrousíte i do světa modelingu. Co vás nejvíc zaměstnává?

Jsem hlavně muzikantka a učitelka. Modelku už dělám spíš jen pro zábavu nebo když chci na něco upozornit. Jako třeba nyní na nošení roušek. Podle všeho jsem na tuhle profesi už stará, i když si tak vůbec nepřipadám. Navíc některé zakázky, které bych mohla přijmout, vyžadují tvář bez jména, což úplně nejsem, i když za slavnou se nepovažuji. Mému srdci je nejbližší učení, ale bohužel nejde o povolání, kterým by se dalo bez problémů uživit. Školský segment je celkově dlouhodobě finančně podhodnocený.