Kvůli hnutí MeToo je v seriálech méně nahoty, míní hvězda Hry o trůny

„Nahé scény zrovna nemiluji. My Nizozemci jsme co se týká nahoty dost otevření. I tak to však není nic příjemného, být jediným nahým hercem na natáčení. Dokud jsem za sebou neměla těhotenství a porod, tyto scény mi nevadily. V roce 2006 jsem měla nahou scénu ve filmu Černá kniha a bylo to v pohodě. Teď už je to trochu jiné,“ svěřila se Carice van Houtenová v rozhovoru pro internetový magazín Deadline.

Podle herečky se kvůli hnutí MeToo v současných snímcích objevuje stále méně nahoty. „Ukázalo se díky tomu nakonec i to, že nahotu na plátně vlastně seriály či filmy nutně nepotřebují k tomu, aby byly úspěšné, sledované a navštěvované,“ říká.

Van Houtenová nepopřela, že by se postava Melisandry mohla objevit i v připravovaném prequelu seriálu Hra o trůny, který se již natáčí. Půjde o příběh zasazený do stejného prostředí, avšak situovaný v čase pět tisíc let před již vyobrazenými událostmi. Prequel nese pracovní titul Dlouhá noc, jednu z hlavních rolí v něm získala herečka Naomi Wattsová (50).

„Kdo ví, zda se tam má postava objeví. Pokud by tomu tak nakonec bylo, diváci by měli možnost vidět Melisandru jako velmi mladou dívku. Mohlo by to být zábavné. Ale jako já by rozhodně nevypadala,“ upřesnila van Houtenová.

„Nikdo mě ohledně natáčení nekontaktoval. Je tam spousta opravdu zajímavých postav. Osobně bych se však jako divák moc ráda dozvěděla ještě trochu více o Melisandřině minulosti,“ říká herečka, která je velmi spokojena se svou poslední seriálovou scénou v závěrečné sérii Hry o trůny. „Celý díl byl skvělý. Má smrt byla jako závěrečná nota dokonalé symfonie,“ míní van Houtenová.