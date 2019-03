Honza Musil udělal po vážném zranění další pokrok

„Sedím, prostě SEDÍM v nemocniční kavárně u kávy! Povedl se další krůček k úspěchu díky všem ze Spinálky, díky mým nejbližším a také díky vaší podpoře. Mám radost!“ napsal moderátor k černobílé fotce na Facebooku.

Musil je od prosincového úrazu, kdy si po pádu ze žebříku vážně poranil páteř, stále v nemocnici. Po vážném zranění nebylo dopředu jasné, jestli ještě někdy bude chodit.

Díky operacím a rehabilitaci dělá pokroky. Nejdřív se mu podařilo postavit, časem udělal pár kroků s berlemi po chodbě, pak s nimi dokázal sám vyjít do schodů. Nyní se už konečně posadil. To bylo jeho cílem, jak prozradil v únoru při rozhovoru pro Magazín DNES.

„A pokud by se to podařilo, tak bych rovnou odtud mohl v ideálním případě odjet na rehabilitaci do Kladrub, kde už se cvičí jemnější motorika. A to by byl další minimálně měsíc až měsíc a půl, ale to teď fabuluju,“ řekl s tím, že by doma určitě chtěl být 24. června, kdy slaví narozeniny.