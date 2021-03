Ze začátku na mě nechodilo moc lidí, lístky skupovali rodiče, říká Honza Dědek

Do své talk show si vybírá si hlavně umělce, vyhýbá se rozhovorům s politiky. Moderátor Honza Dědek se snaží dělat rozhovory přátelsky, nikoho se nepokouší natlačit do kouta. "Někdy mám problémy ptát se na věci, co by nemusely být pro zpovídané hosty příjemné," přiznává.