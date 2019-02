Duffová: Domácí porod bych si zopakovala. I placenta chutnala skvěle

Na rozdíl od mnoha žen, které na sociálních sítích zveřejňují filtrem prohnané obrázky ze svých na první pohled perfektních životů po boku úžasných manželů a dětí, se herečka Hilary Duffová vydala opačnou cestou.



„První ráno, kdy dělám v jednu chvíli snídani, zároveň vypravuji do školy šestiletého syna Lucu, do toho kojím tříměsíční dceru Banks, zakopávám o naše čtyři psy a krmím rybičky. Není to jednoduché, ale zvládla jsem to! Blahořečím všem matkám, které každý den procházejí tím samým,“ napsala Duffová k jedné z fotek.

Zpěvačka a herečka se nebojí otevřeně mluvit o tématech týkajících se mateřství, které vzbuzují emoce. Mezi ty patří například kojení na veřejnosti. „Dělám to správně?“ napsala Duffová k fotce na motivy kojící matka u kadeřníka, dělající si legraci z kompozičně podobné profesionální módní fotografie herečky Rachel McAdamsové.

Mezi další vtipné momentky z Instagramu Duffové patří postřeh o tom, že během kojení máte stále hlad, doplněný fotkou, na které má u prsu dceru a v druhé ruce drží čínské hůlky s nudlemi. Nechybí ani vtipy na adresu dcery a jejího křiku, kvůli kterému herečka prožívá opakovaně bezesné noci, nebo prosby týkající se rad ostatních maminek na téma jak se vyspat, aniž by vás vaše dítě budilo každých několik minut, protože trpí novorozeneckou kolikou.



Na svém Instagramu herečka během devíti měsíců těhotenství podrobně popisovala jeho průběh i všechny klady a zápory. Zmínila oteklé nohy, bolesti zad, neustálou potřebu běhat na toaletu i nemožnost zavázat si sama tkaničky u bot. Poznámkou u jedné z fotek, kde přiznala, že své druhé dítě rodila doma a ne v nemocnici, Duffová potěšila i rozčílila celou škálu svých fanynek.



„Po porodu syna v nemocnici jsem chtěla další zkušenost. Trvala jsem na tom, že chci prožít naplno celý příchod dcery na svět a mít možnost si vyzkoušet, jak dokonalé je ve skutečnosti naše tělo. I když porod trval déle a bolesti byly rozhodně silnější, udělala bych to znovu. Když mi dala porodní asistentka dceru do náručí, byl to opravdu nádherný intimní moment,“ svěřila se Duffová během rozhovoru na podcastu Informed Pregnancy.

Ve stejném podcastu herečka zmínila i to, že se rozhodla po porodu dcery využít placentu a nechala si z ní připravit nápoj. „Tak dobré smoothie jsem neměla snad od dob, kdy mi bylo deset let. Nabité kaloriemi a smíchané s džusem z čerstvého ovoce. Bylo opravdu skvělé,“ dodala Duffová.

Z manželství s kanadským hokejistou Mikem Comriem (38) má Duffová syna Lucu. Se současným přítelem, písničkářem Matthewem Komou (31), vychovávají společnou dceru Banks.