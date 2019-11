Manželka herce Aleca Baldwina oznámila, že letos již podruhé potratila

„S velkým zármutkem oznamujeme, že naše miminko dnes v mém čtvrtém měsíci těhotenství zemřelo. I když teď na tom nejsme moc dobře, brzy zase budeme,“ napsala Hilaria Baldwinová v pondělí k videu na Instagramu.



Dcera Carmen se jí na videu ptá, kdy miminko přijde. Na to Hilaria odpovídá, že neví, ale že se budou moc snažit. „Třeba během patnácti příštích měsíců,“ říká dcera. „To není tak dlouho. Děkuji, že jsi řekla, že je ti to líto. Maminka je teď smutná,“ dodala směrem k dceři Baldwinová.

„Měli jsme v životě obrovské štěstí a máme čtyři zdravé děti a to si velmi dobře uvědomujeme. Řekla jsem naší dceři Carmen, aby toto video ukázala mému manželovi Alecovi. A sdílím ho i s vámi. Oznámila jsem dceři, že miminko tentokrát nakonec nepřijde, ale budeme to zkoušet zase a znovu. Stále jsem v šoku. Nevím, co víc dodat,“ zakončila Baldwinová příspěvek.

Instruktorka jógy se v minulosti svěřila s tím, že mluví otevřeně o prodělaných potratech proto, aby tím pomohla mnoha dalším maminkám, které se ocitly v podobné životní situaci. S manželem Alecem Baldwinem mají čtyři děti – Carmen Gabrielu (5), Romea Alejandra Davida (1), Leonarda Ángela Charlese (2) a Rafaela Thomase (3).

