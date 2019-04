Manželka herce Aleca Baldwina potvrdila, že potratila

„Na mém dnešním ultrazvuku nebyl znatelný žádný srdeční tep. Takže je po všem,“ napsala Baldwinová v příspěvku na Instagramu, k němuž přidala fotku rodiny. „Ale mám tady pár silných a úžasných srdcí. Jsem obklopena láskou a jsem šťastná. Děkuji vám za vyslechnutí, vaši podporu a sdílení vašich příběhů. Dohromady jsem silnější.“

Baldwinová věří, že když promluvila o blížícím se potratu i o něm samotném, pomůže maminkám v podobné životní situaci. S manželem Alecem Baldwinem (61) mají čtyři děti – Carmen Gabrielu (5), Romea Alejandra Davida (1), Leonarda Ángela Charlese (2) a Rafaela Thomase (3).

Hilaria Baldwinová začátkem dubna na Instagramu zveřejnila velmi osobní a pro některé fanoušky šokující přiznání. Uvedla, že je popáté těhotná, ale dodala, že nejspíš v příštích dnech potratí.

„Chci se vám svěřit, že nejspíš procházím obdobím potratu. Slíbila jsem si, že pokud budu znova těhotná, budu tuto zprávu s vámi hned sdílet, i když to znamená, že pak budu veřejně čelit ztrátě. Vždy jsem k vám byla otevřená ohledně rodiny, cvičení i těhotenství. A nechci to před vámi tajit jen proto, že to není pozitivní a zářivé jako vše ostatní,“ napsala.

„Takže, teď se děje toto. Embryu už tluče srdíčko, ale není silné a také moc neroste. Takže čekáme a je to těžké. Tolik nejistoty. Je ale jen velmi malá šance, že to bude životaschopné těhotenství. Jsem si naprosto jistá, že to rodina i já zvládneme, i když je to náročná cesta,“ dodala ve svém příspěvku.