Jsem popáté těhotná, ale nejspíš potratím, šokovala Baldwinova manželka

„Chci se vám svěřit, že nejspíš procházím obdobím potratu. Slíbila jsem si, že pokud budu znova těhotná, budu tuto zprávu s vámi hned sdílet, i když to znamená, že pak budu veřejně čelit ztrátě. Vždy jsem k vám byla otevřená ohledně rodiny, cvičení, těhotenství, a nechci to před vámi tajit, jen proto, že to není pozitivní a zářivé jako vše ostatní,“ začala Baldwinová svůj příspěvek.

„Myslím, že je důležité odhalovat pravdu, protože mou prací je pomáhat lidem být skutečnými a otevřenými. Navíc se za tuto zkušenosti nestydím, asi se jí necítím zahanbena. Chci být součástí úsilí, které se snaží potrat normalizovat a zbavit ho stigmatu,“ dodala.

Podle hercovy manželky těhotné ženy při prvním trimestru vše úzkostně tají. Někomu to vyhovuje, ale jí osobně to přijde vyčerpávající. Přiznala, že je jí zle, je unavená, její tělo se mění.

„A mám předstírat, že je vše v pořádku a nic se neděje, když se popravdě děje? Už nechci nic předstírat. Doufám, že mi rozumíte,“ napsala ve vzkazu fanouškům a připojila fotku s obnaženým větším bříškem.

„Takže, teď se děje toto. Embryu už tluče srdíčko, ale není silné, a také moc neroste. Takže čekáme a je to těžké. Tolik nejistoty. Je ale jen velmi malá šance, že to bude životaschopné těhotenství. Jsem si naprosto jistá, že to rodina i já zvládneme, i když je to náročná cesta.“

Alec Baldwin a jeho druhá manželka Hilaria, kterou si vzal v roce 2012, mají čtyři děti, Carmen (5), Rafaela (3), Leonarda (2) a Romea (1).

Herec nedávno prohlásil, že by pátého potomka zřejmě už nezvládl. „Ach ano, moje žena by tuto výzvu ráda podstoupila, ale já jsem ten, kdo je proti. Když mé děti budou vycházet vysokou, bude mi pětaosmdesát,“ vysvětil důvod, proč už po šedesátce nechce žádné další miminko.