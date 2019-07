Negativní komentáře mažu, je to pro dobro trollů, říká Baldwinová

Baldwinová nedávno na sociálních sítích informovala o svém potratu, předtím například předváděla jógu pro lepší sex. Ne vždy se její příspěvky setkají s pozitivní odezvou. Jogínka se ovšem rozhodla nemít na svých profilech negativní komentáře a příspěvky trollů maže. Prý pro jejich vlastní dobro.

„Nejlepší věc, kterou mohu pro tyto lidi udělat, je smazat jejich komentáře, protože každý na ně bude útočit,“ prohlásila. „Je to pro jejich vlastní dobro, protože všichni by se do nich pustili. Lidé nepotřebují takovýto druh negativity. Oni ji sice vysílají ke mně, ale já jim ji nepotřebuji vracet.“

Jen ve výjimečných případech prý na negativní komentáře zareaguje. To aby dalším takovým příspěvkům zabránila. „Nedělám to ani tak kvůli sobě. Ale říkám si, že když to ten člověk dělá mně, pravděpodobně to dělá i ostatním lidem,“ řekla.

Hilaria Baldwinová je druhou manželkou herce Aleca Baldwina. Začali spolu chodit v roce 2011, o rok později se vzali. Mají čtyři děti – Carmen Gabrielu (5), Romea Alejandra Davida (1), Leonarda Ángela Charlese (2) a Rafaela Thomase (3).