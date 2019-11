Alec Baldwin s manželkou chtějí i po dvou potratech páté dítě

Manželé dorazili na galavečer do Amerického muzea přírodní historie v New Yorku. Byla to jejich první veřejná akce od oznámení zprávy, že přišli o dítě.

„Budeme mít další, ne hned teď. Je to jen otázka času,“ řekl pro magazín Extra Alec Baldwin, který má s manželkou čtyři děti, syny Romea Alejandra Davida (2), Leonarda Ángela Charlese (3), Rafaela Thomase (4) a dceru Carmen (6).

Hilaria Baldwinová během sedmi měsíců prodělala dva potraty. O obou informovala své fanoušky na sociálních sítích. Nyní tvrdí, že jí to pomohlo vyrovnat se se ztrátou.

„Fyzicky se cítím mnohem lépe a také psychicky. Sdílení může být těžké, ale jakmile to uděláte, stane se to skutečností a vy to můžete lépe zpracovat. Také jsem se necítila sama,“ prohlásila jogínka.

Dodala, že je v kontaktu s manželkou herce z Dawsonova světa Jamese Van Der Beeka Kimberly, která také před pár dny potratila. Manželé mají už pět dětí.

„Spojili jsme se a myslím, že obě víme, co prožíváme. Bylo to těžké. Je velmi silná a myslím na ně,“ řekla Baldwinová.

Hilaria Baldwinová přišla o dítě ve čtvrtém měsíci. Kimberly Van Der Beeková měla rodit příští rok v dubnu. Během potratu měla problémy s tlakem a lékaři museli zachraňovat její život.