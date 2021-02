Manželka herce Aleca Baldwina se omluvila za nejasné řeči o svém původu

„Poslední měsíc jsem strávila tím, že jsem vás poslouchala a ptala se sama sebe, jak mohu být ještě lepším člověkem. Moji rodiče vychovali mě a mého bratra s láskou k americké i španělské kultuře,“ napsala Hilaria Baldwinová k rodinné fotografii poté, co se na ni snesla vlna kritiky.



„Mluvila jsem o sobě a o svém hlubokém vztahu ke španělské kultuře zřejmě trochu nejasně. Mohla jsem to určitě lépe vysvětlit a omlouvám se za to všem, kterých se to nějakým způsobem dotklo,“ vysvětluje instruktorka jógy.

„Jsem pyšná na to, jak jsem byla vychována. Své děti se snažím vychovávat se stejnou úctou a respektem k oběma jmenovaným kulturám, jako kdysi rodiče vychovali mě,“ dodala Baldwinová.

Na manželku Aleca Baldwina se snesla vlna kritiky poté, co jeden z uživatelů Twitteru sdílel v prosinci příspěvek, ve kterém ji kritizuje za to, že se označuje za Španělku pro větší popularitu mezi fanoušky na Instagramu.

Hillary Haywardová-Thomasová se přitom narodila v Bostonu ve Spojených státech. Její matka je původem ze Španělska, dětství strávila současná instruktorka jógy střídavě v USA a Evropě. Odmalička se věnovala baletu, flamencu a gymnastice. Jako profesionální tanečnice soutěžila po celém světě.



Všech pět dětí Baldwinových navštěvuje vícejazyčnou školu, doma mluví kromě angličtiny také španělsky. Alec Baldwin se k celé kauze vyjádřil krátce s tím, že podporuje svou manželku ve všem, co říká a dělá, a ani tato situace není výjimkou.