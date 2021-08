Herec s tajemnou pověstí. Proč měl Bela Lugosi nebývalý úspěch u žen

V hromadě mrtvých těl se něco pohnulo. Na místě děsu a zkázy se po chvíli vztyčila lidská postava a těžkým krokem zamířila pryč. Nebyl to slavný upír a nebyla to scéna z filmu. Ten muž se jmenoval Bela Ferenc Dezső Blaskó a právě si v bojích první světové války zachránil život. Kdyby se před nepřáteli neukryl v masovém hrobě, nikdy by se z něj nestal Bela Lugosi, první a nejslavnější představitel krvežíznivého přízraku z Transylvánie.