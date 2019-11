Moderátorka O deset let mladší: I já jsem si prošla změnou a šla pod skalpel

Diváci vás teď vídají jako průvodkyni pořadem O 10 let mladší. Pro jeho moderování máte skvělou průpravu, protože jste sama díky roli Heluš v Ordinaci v růžové zahradě 2 prošla proměnou. Začínala jste tam jako ošklivka, dnes je z vás krasavice.

Do Ordinace jsem přišla jako postrach a noční můra Boba Švarce, kterého hraje Martin Zounar. Několik let jsme se kočkovali, dělali si naschvály, hádali se, a přitom se milovali. Jenže pak to došlo do fáze, kdybychom se asi museli zabít nebo se vzájemně rozřezat na kousky. Rozhodlo se proto, že Švarcovi zdědí velké peníze, a protože už se Bobo nebude moci dívat na její příšerný vkus, pozve Heluš domů tým vizážistů, aby z ní udělali krásku. Když mi to naše kreativní producentka volala, dostala jsem záchvat smíchu a hned jsem se ptala, jak brzo budu muset chodit před natáčením do maskérny. Když mě totiž dělali ošklivou, bylo to raz dva, ale na krásnou? To chtělo opravdu hodně času.