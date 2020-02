Nenáviděla jsem se za svá prsa, říká Fialová. Poprsí si nechala zmenšit

„Velká prsa mě velmi trápí již od mých třinácti let. Dokonce byla období, kdy jsem se kvůli jejich velikosti přímo nenáviděla. Vždy jsem měla pocit, že nejprve vešla moje prsa a až pak jsem vešla já. Kromě estetického hlediska mě ale trápily i zdravotní potíže, jako jsou například bolesti zad,“ svěřila se herečka.

A právě tyto důvody jí vedly k tomu, že se rozhodla pro operativní zákrok a svěřila se do rukou plastického chirurga Romana Kufy, který jí prsa nejen zmenšil, ale zároveň i vymodeloval.

„Kateřina měla prsa na svou konstituci opravdu velká a samozřejmě kvůli tíze i pokleslá. V pohybu, který ji z části živí, jsou velká prsa skutečně limitujícím faktorem, a to jak z estetického, tak zdravotního hlediska. Velká prsa způsobují bolesti zad, krční páteře, ale i hlavy a může docházet i k podráždění kůže pod prsy. Modelace prsou je de facto jediným řešením problému, velká a pokleslá prsa jinak nezmenšíte a nezvednete,“ upřesnil lékař.

Herečka je ze zákroku nadšená. Nemá žádné bolesti, lépe se jí chodí a prozradila, že někdy dokonce chodí i bez podprsenky, což si dříve vůbec nemohla dovolit.

„Konečně se cítím jako pořádná ženská a nestydím se nikde svléknout. Hlavně v divadle, kde bylo náročné se dostat třeba jen do kostýmů. Přítel samozřejmě námitky nemá, je spokojený a hlavně je rád, že nemám žádné bolesti a ničím se netrápím. To ostatní, co si myslí a jak reagoval a stále reaguje, je jen naše tajemství, ale vše v pozitivním duchu,“ řekla Fialová.

Také diváci si rozhodně všimnou změny, herečka zaskakuje za kolegyni v brněnském Městském divadle v představení Anna Karenina, kde má malé kabaretní číslo a svlékání, kde se trošku ukáže vršek.

„Jinak mám aktuálně tento týden premiéru Ztraceného ráje v režii Doda Gombára v již zmíněném Městském divadle Brno. A jestli všechno dobře dopadne, tak další projekty jsou v přede mnou v Divadle bez zábradlí muzikál Cikáni jdou do nebe, v ABC činohra Vojna a mír, od května bych měla natáčet seriál a pak taky možná muzikál Hamlet Janka Ledeckého. Ale vždy píšu možná, jelikož nevím nikdy, co se muže stát,“ dodala.