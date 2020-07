Švédská hvězda Alicia Vikanderová ví, jak si vybrat dobré role i partnera

Na to, co dokázala Alicia Vikanderová ještě před třicítkou, čeká spousta herců, hereček a mnohdy i těch nejzářivějších hvězd celou kariéru. A i tak se většina z nich nedočká. Tahle drobná a křehce působící mladá žena má doma Oscara, je hvězdou vlastní filmové série a dostala se do pozice, kdy si může dovolit točit i projekty, které jsou menší a pro ni osobnější. Navíc jí to klape i v soukromí a zkrátka to vypadá, že žije ten pravý hollywoodský sen. Na druhou stranu se rozhodně nedá říct, že by si to nezasloužila.