Kultura v naší zemi se na několik dlouhých týdnů zastavila. Jak jste to celé vnímal a zvládal?

Kupodivu bez velikých otřesů. Měli jsme co jíst, možnost vyjet do lesa, určitě na tom byli někteří hůř. Pozitivní bylo zjištění, že jsme schopni být spolu doma delší čas, aniž bychom měli chuť se navzájem pozabíjet.