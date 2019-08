Slídění paparazziů je nepřijatelné, řekl soud. Křížovi získají půl milionu

Ve čtvrtek vyhlášený pravomocný rozsudek může být ranou pro tuzemský bulvár. Městský soud v Praze totiž ve sporu herce Pavla Kříže a jeho manželky Jolany s vydavatelstvím Empresa Media označil praktiky takzvaných paparazziů (bulvárních fotografů), kteří špehují a potají fotí známé osobnosti, za nezákonné.

„Slídění, sledování, číhání na žalobce (tehdy partnery, nyní již manžele Křížovy, pozn. red.) v rámci jejich soukromého života, je věc, která je hrubým zásahem do osobnostních práv. To čekání tam, to sledování, ta otázka zásahu do soukromého života, byť celebrit, je věc, která není v pořádku,“ řekla předsedkyně senátu Veronika Křesťanová.

Týdeník Sedmička loni v červnu nejprve v tištěné verzi a pak na internetu zveřejnil článek o Pavlu Křížovi s názvem „Má novou lásku“. Autoři v něm popisovali, jak herce sledovali a že podle jejich anonymního zdroje odletěl na dovolenou k moři s milenkou.



Článek obsahoval fotografie pořízené například před Křížovým domem, odkud pár odjížděl na letiště. „Fotografové týdeníku Sedmička byli filmovému básníkovi Štěpánu Šafránkovi v patách již delší dobu,“ napsali do článku autoři.

Jednoho ze členů senátu ve čtvrtek ještě před vyhlášením rozsudku zajímalo, jak vnímá vydavatelství Empresa Media tyto praktiky bulvárních fotografů.



„Má žalovaná (společnost) nějaký náhled na tyto snímky? Jak se k tomu staví?“ zjišťoval soudce Tomáš Novosad. „V této věci je podle nás podstatné, že tyto snímky byly pořízeny na veřejném prostranství,“ odpověděl mu právní zástupce vydavatelství Jiří Kmec. „A sledování toho života (Kříže a jeho partnerky) ze strany fotoreportérů? Má na to žalovaná nějaký sebekritický náhled?“ ptal se dál soudce. „To jsem s klientem neřešil,“ oznámil advokát. „To mi stačí,“ reagoval soudce.

Nedostatek sebereflexe vydavatelství se následně projevil ve vyhlášeném rozsudku. „Žalovaná tak, jak se vyjadřuje ve svých písemných podáních, ale i dnes, jak bylo předneseno, si tento aspekt (nezákonné jednání fotografů) stále neuvědomuje. Z tohoto důvodu jsme rozhodli o zvýšení satisfakce,“ uvedla předsedkyně Veronika Křesťanová.

U první instance vysoudili Křížovi odškodnění v celkové výši 250 tisíc korun (herec 150 tisíc, jeho partnerka 100 tisíc). Odvolací soud nyní rozhodl, že čtvrt milionu dostane od vydavatelství každý z nich. Empresa Media se jim také musí veřejně omluvit v časopisu Sedmička i na svém webu.

O partnerech celebrit média psát mohou

Soud také připomněl, že novináři mohou publikovat informace o partnerech známých osobností. V tom problém není.



„Odvolací soud již v jiných věcech vyřkl, že sama okolnost, že osoba veřejného zájmu, což pan žalobce (Pavel Kříž) jistě je, má určitého partnera, partnerku, ten se nějak jmenuje, případně se věnuje nějaké profesi, je informace, která je vyňata z jeho informačního soukromí. I ten partner musí počítat s tím, že (tato informace) bude zveřejněna,“ připomněla předsedkyně senátu.



Křížovi se podařilo před médii utajit, že jeho kanadská manželka před časem zemřela a on se stal vdovcem. Když se začal na akcích objevovat s Jolanou Kijonkovou a média se ho na jejich vztah ptala, měl to podle soudu objasnit, aby předešel spekulacím.



Empresa Media česká mediální společnost, která vznikla v roce 2000



z pozice předsedy představenstva ji řídí Jaromír Soukup

v roce 2015 v ní získala menšinový podíl čínská investiční společnost CEFC

vydává například časopisy Týden, Instinkt, Sedmička, Popcorn a další

patří do ní i celoplošná TV Barrandov



„Odvolacímu soudu je zcela zřejmé, že je to záležitost (úmrtí manželky), která je pro žalobce velmi citlivá. Že se mu ji podařilo v zásadě před médii utajit. Ale v okamžiku, kdy se objeví už veřejně s novou partnerkou, musí počítat s tím, že bude oprávněně nastolena otázka, co se stalo s jeho předchozím vztahem. On ani neřekl, že již netrvá, neuvedl to na pravou míru,“ vysvětlila soudkyně Křesťanová.



Sedmička pak ve sporném článku naznačila, že ženatý Kříž má mimomanželský poměr, což nebyla pravda. „Máme za to, že významnou měrou si za ten zásah odpovídá žalující strana sama. Žalobce měl ve své moci to vysvětlit, ale nevysvětlil,“ dodala předsedkyně senátu.

Křížovi žádali od vydavatelství celkem 2,4 milionu korun, vysoudili zhruba pětinu.



Vydavatelství musí herci a jeho ženě poslat odškodnění do tří dnů od doručení písemného rozsudku. Osmidenní lhůtu dostalo na publikaci omluvy. Právní zástupci obou stran nechtěli vyhlášený rozsudek po jednání soudu komentovat.