Vše, co se od oné situace stalo, mám v takové zvláštní mlze, říká Vojta Kotek

Vraťme se ještě k minisérii Marie Terezie, kterou měli diváci možnost vidět na přelomu roku. Děj nových dílů ukazuje ústřední dvojici často o samotě, což u dvora asi nebylo úplně běžné...

To nebylo, ale my mohli díky tomu ukázat, jak třeba vypadaly debaty mezi císařovnou a jejím manželem v soukromí. Naše postavy tak mohly mluvit samy za sebe bez protokolu, který je svírá. To bylo nesmírně zábavné. Ačkoli se v těchto dílech více řešila politika, bylo paradoxně víc prostoru ukázat lidskost ústředních postav.