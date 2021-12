Zůstali s tátou sami, byli chudí. Vánoce mě moc nebaví, bilancuje Jiří Dvořák

Domluvili jsme se na vánoční rozhovor, ale já jsem si až posléze uvědomila, že vy tyto svátky asi nemáte moc rád. Vaše vzpomínky na ně jsou poznamenány tím, že vás v dospívání opustila matka. Můžeme si tedy vůbec povídat o Vánocích?

Samozřejmě můžeme.

Od chvíle, kdy ve vašem životě došlo k oněm nehezkým událostem, uplynulo už dost vody. Našel jste si za tu dobu k Vánocům cestu?

Vánoce jsou krásný svátek, to určitě ano. Ale jak jste řekla, já je mám spojené s tím, že jsme zůstali s tátou sami, a navíc jsme v té době byli opravdu chudí. Pro mě byl největší zážitek, když jsem našetřil a mohl tatínkovi koupit gramofonovou desku skupiny Modus, kterou měl moc rád. Ale jinak mě Vánoce, abych tak řekl, moc nebaví. Je to dané i dobou, ve které žijeme, kdy už se v říjnu v obchodech a nákupních centrech objevuje vánoční výzdoba a nastává šílenství. A to mě vlastně od té pravé vánoční atmosféry spíše odrazuje.