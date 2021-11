Strach se do lidí pouští jako jed. Horší než covid je hysterie, říká herec Dušek

V Přání Ježíškovi hrajete podle tvůrců tatínka jemně cinklé tradiční rodiny. Co si pod tím můžu představit?

Ono je to jemně cinklé už v tom, že jsem vlastně Jiří Bartoška a hraju roli Bartošky. Ale nejsem samozřejmě tak hezký jako Bartoška.

Já bych nebyla tak sebekritická. Jak jste vůbec k „Bartoškovi“ přišel?

On měl Jirka tu postavu hrát původně místo mě, ale těsně před natáčením se dostal do nemocnice se zánětem slepého střeva. Produkční filmu Kateřina Špůrová mi v neděli zavolala, jestli bych v pondělí ráno nemohl točit v Brně. Nebyl to problém. Jen jsem se podivil, proč to mám být zrovna já.