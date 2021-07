Dal si pauzu a věnoval se rodině. Teď hlásí George Clooney návrat na scénu

Jeden z nejpopulárnějších filmových herců už se několik let neukázal v kinech. Odešel snad George Clooney do důchodu? Co vlastně dělá majitel nejvíc sexy šedin v Hollywoodu? V kinech jsme ho mohli vidět naposledy před pěti lety v komedii Ave, Caesar a v thrilleru Hra peněz.