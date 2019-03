Zeťová prozradila tajemství svého tetování. Může za něj motorka

„To je jednoduchý příběh. Chlapi zaparkovali motorky, já jsem si sedla jak blbá pod jednu a ona mi spadla na nohu. Tak na popálenině mám na lýtku tetování štíra, abych to trochu zamaskovala,“ řekla iDNES.cz Helena Zeťová.

Na motorky ovšem nezanevřela a má k nim kladný vztah. I proto si nenechala ujít příležitost a vyrazila na zahájení Motosalonu do pražských Letňan.

„Nejezdím, protože motorku nemám. Jak přibývají léta, už asi na to nejsem stavěná. Zařádila jsem si na nich dost, takže už je to za mnou. Přátelství ale přetrvala a je to fajn,“ řekla zpěvačka, která dorazila se svým psím přítelem Samem.

„Kdy jsem seděla naposledy na motorce? Ještě před rokem v Řecku na skútru, jestli ho můžeme považovat za motorku. Ale na opravdu velké mašině to bylo asi před 15 lety. Pochybuji, že bych si ještě někdy pořídila motorku. Ale je varianta, že si pořídím chlapa s motorkou,“ prohlásila.

Zpěvačka se načas přestěhoval z Řecka do Česka. Vrátila se kvůli nové desce. Teď ji s týmem dokončuje a deska vyjde v dubnu.

„Pak odjedu do Řecka, potom mě čekají festivaly a pak se zase do Řecka podívám. A na podzim budou další koncerty,“ pochlubila se Zeťová, která prý na společenské akce moc není. „Na akce moc nechodím. Když nejsem na koncertě nebo ve studiu, tak jsem radši doma.“