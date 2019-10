Letos jsme s manželem vyrazili na tři zahraniční dovolené, říká Vondráčková

Helena Vondráčková pracuje momentálně na nové desce a už 19. října vystoupí v O2 areně na Českém mejdanu s Impulsem. Na jedno ze svých nedávných vystoupení letěla zpěvačka dokonce letadlem.

„Pilotoval můj manžel Martin za dohledu instruktora. Letěli jsme z Ústí nad Labem do slovenského Púchova. Zpočátku jsem se bála. Ale byl krásný den, bylo dobře vidět, takže jsem si to nakonec užila. Pro manžela to byl první dlouhý let. Musím ho pochválit. Letěl výborně,“ řekla Vondráčková v rozhovoru na Rádiu Impuls.

Zpěvačka s manželem si letos užili celkem tři zahraniční dovolené, vyrazili společně na Floridu, do Chorvatska a na Kanárské ostrovy. Na cestách nechyběla ani fenka manželů Elza. Ta miluje jízdu v karavanu a mořskou vodu, nepohrdne však ani vykoupáním ve Vltavě.

Helena Vondráčková je známa svým kladným vztahem ke sportu, kterým tráví hodně času. „Teď jsem měla trochu pauzu. Zranila jsem si rameno, potom mi na nohu spadly dveře od skříně a zlomily mi tři prsty. Takže sportu moc nebylo. Musela jsem odpočívat,“ přiznala zpěvačka.

Letos slaví pětapadesát let na hudební scéně na turné pojmenovaném Dlouhá noc Helena Live. Fanoušci vždy zaručeně reagují na její hity Dlouhá noc, Sladké mámení a Vzhůru k výškám, při kterých všichni zpívají a tančí.

I když Helena Vondráčková miluje módu, na koncertě v Lucerně vystřídá nejspíš jen čtyři kostýmy. „Více ne, aby to nebyla spíše modní přehlídka,“ říká. Všechny své šaty si schovává a jednou by chtěla udělat i jejich výstavu. „Stejně jako šaty hromadím i boty. Mám jich už několik set,“ přiznává.



Během rozhovoru zmínila i svého dlouholetého kamaráda a kolegu Karla Gotta, který se potýká s vážnou nemocí. „Karel je velký bojovník. Věřím, že všechno dobře dopadne,“ řekla Vondráčková.

Zpěvačka je aktivní i na sociálních sítích, kde fanoušky nechává pravidelně nahlédnout do svého soukromí. „Mám tým lidí, kteří se mi o to starají, ale příspěvky přidávám i sama. Baví mě to,“ dodává Vondráčková, která si i po sedmdesátce stále udržuje štíhlou postavu.