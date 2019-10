Vondráčková: Věřila jsem, že Karel nad nemocí vyhrál. Její návrat byl šok

Za necelý měsíc budete jedním z hostů letošního Českého mejdanu s Impulsem. Máte po tolika letech na pódiích ještě trému před podobně velkými akcemi?



Dá se říct, že ano, protože to bude něco opravdu výjimečného. Sice jsem už O2 arenu sama také absolvovala, takže vím, co to obnáší, ale přeci jenom si člověk nechce uříznout ostudu a chce naopak nějakým způsobem zabodovat. Vždycky mám trochu trému, aby to všechno dobře dopadlo. Jakmile ale začnu zpívat a vím, že to tam je, tak ze mě veškerá nervozita spadne. Pak už si to jen užívám.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Stalo se, že se vám před nějakým koncertem doslova rozklepala kolena a dodnes si to živě vybavujete?

To bylo asi v Carnegie Hall. Má sice „jenom“ 2 800 míst, takže to není zase tak obrovský prostor, ale když jdete tamějšími chodbami a uvědomujete si, kdo všechno tam vystupoval před vámi, umělci vážné hudby, rockové kapely a sólisté z celého světa… Je to těžko popsatelný pocit. Myslím, že i Karel Gott nebyl tehdy úplně klidný. Oba jsme to brali jako velikou prestiž.

Ke Karlu Gottovi se v posledních týdnech upínala pozornost celého Česka od chvíle, kdy uveřejnil informaci o svém boji s akutní leukémií. Co tato zpráva v první chvíli udělala s vámi?

Byla jsem otřesena. Zjistila jsem to hned po ránu, když jsem si četla zprávy. Pevně jsem věřila, že když byl první atak té zrádné nemoci zažehnán, tak už je definitivně vyhráno. Tohle byl šok. (Rozhovor vznikl ještě před úmrtím Karla Gotta - pozn. red.)

Vzpomenete si, kdy jste měli čas se sejít a popovídat si nejen jako kolegové, ale hlavně jako přátelé?

Naposledy jsme se s Karlem viděli na jeho letošní oslavě. Bohužel jsem měla smůlu, protože jsem nemohla být přítomna na vystoupení, které pro něj ostatní přichystali, neboť jsem v tu dobu měla sama narozeninový koncert v karlínském divadle. S Ivankou jsme se ale domluvily, že mu po mém vystoupení stejně přijedeme s manželem popřát. Byl rád a vypadal velmi dobře. O to víc jsem byla šokována tím, co teď vyplulo na povrch.

Ráda také vzpomínám na to, když loni přijel s celou rodinou k nám na hausbót. Byla tam i Jiřina Bohdalová a další přátelé. Karel byl nadšený, když mu můj muž přenechal řízení lodě, se kterou podnikáme výlety. Užíval si to i se svými holčičkami a byl to krásný den. Karel je stejně jako já Rak, jen má narozeniny v červenci, zatímco já v červnu. Většinou jsme se vždy v létě stihli navštívit. Když ještě žil Walda, tak jsem dělávala každý rok u nás takovou zahradní sešlost, kde jsme se všichni potkali a oslavovali i s Jitkou Zelenkovou, která má narozeniny také v červnu.

Helena Vondráčková ■ Narodila se 24. června 1947 v Praze, dětství prožila ve Slatiňanech na Chrudimsku.

■ Ačkoliv odmala zpívala a hrála na klavír či kytaru, chtěla se podle svých slov věnovat filologii. V roce 1964 ji ovšem otec přihlásil do soutěže Hledáme nové talenty a to vše změnilo.

■ Kromě hvězdné hudební kariéry si průběžně „odskakovala“ k herecké profesi. Kromě legendární pohádky Šíleně smutná princezna se ve větší roli objevila v komediích Jen ho nechte, ať se bojí a Kameňák 2 a také v seriálech Píseň pro Rudolfa III. či v několika epizodách Gymplu s (r)učením omezeným.

■ V roce 2017 obdržela od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.

Na vašem hausbótu se často střídají návštěvy, kvůli čemuž jste se před časem rozhodli pořídit si větší. Dokonce jste prohlásila, že dnes už připomíná spíše botel.

To tedy ano. Je to obrovský prostor, má asi sedmnáct metrů na délku, šest na šířku a ještě velkou plovoucí terasu. Cítíme se tam strašně dobře a je tam příjemně i našim přátelům. Je pravda, že i kvůli tomu jsme se rozhodli pro větší hausbót. Měli jsme původně menší, jenže v něm mohli přebývat maximálně čtyři lidé a pes. A tak můj muž, který vždycky něco vymyslí, přišel s tím, že si pořídíme nový a větší.

Užili jste si letošní léto na vodě dostatečně?

Toto léto jsme si vychutnali opravdu plnými doušky, protože jsme si ho udělali už od dubna, kdy jsme na celý měsíc odletěli na Floridu. Po návratu jsme zase pracovali, odjeli pár koncertů z mého turné a potom jsme vyrazili do Chorvatska naším obrovským karavanem, je to tedy spíš takový autobus. Užili jsme si to výborně i s kamarády a naší fenkou Elzou, která doslova nechtěla vylézt z moře.

Po návratu jsem odjela na týdenní tenisový trénink do Přerova, pak přišly na řadu opět koncerty a potom už hausbót. No a naposledy, když doznívaly poslední záchvěvy léta, tak jsem manžela se zvířátky nechala doma a jela jsem s přáteli, což praktikuji každý rok, na takový ozdravný výlet na Kanárské ostrovy. Setkali jsme se tam s rodinou Ondry Soukupa, který je vášnivý golfista, a ten mě vytáhl si zahrát. Byla to nádhera!

Chytl vás golf?

Trochu s tím koketuji. Ještě to pořádně neumím, ale moc mě to baví. Teď naposledy se mi podařilo i pár dobrých ran. Je to ale hrozný žrout času.

Zůstaňme ještě chvilku u cestování. Vy jste díky své profesi projela velký kus světa, ale poměrně dost jste se nacestovala také s legendární Amforou. Jak jste se ke klubu vlastně dostala? Prý jste fotbal nikdy moc v lásce neměla.

Pravda je, že jsem dřív fandila spíše hokeji, ale od jisté doby jsem si oblíbila i fotbal. My holky, já, Jiřina Bohdalová, Jitka Zelenková, Mahulena Bočanová a další s týmem cestujeme jako výkopářky, já tomu ale říkám spíš vykopávky. (smích) Zahajujeme hru prvním výkopem a pak už sledujeme a samozřejmě fandíme. Takhle jsme projeli spoustu zemí. Nastoupila jsem do Amfory asi před šestnácti lety, tehdy jsme letěli do Indonésie a tam jsem se na Bali seznámila s mým mužem, který byl a doteď je brankář. Od té doby říkám, že mě nabalil na Bali.

Takže dnes už jste právoplatná fotbalová fanynka.

Ano, když je nějaký zajímavý zápas, tak se dokonce dívám s Martinem na televizi a sledujeme to spolu. Už jsem zasvěcená.

Aktuálně jste uprostřed podzimní části vašeho podzimního turné, které je poměrně nabité. Kdy se můžete těšit, že opět zvolníte? Stihnete to vůbec do Vánoc?

Obávám se, že kvůli mému muži a agentuře nebudu mít asi na zvolňování vůbec čas. (smích) Ale těší mě, že je o všechna má vystoupení velký zájem a jsou vyprodaná.