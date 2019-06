Vyčítala jsem si, že jsem své dítě neochránila, říká Helena Houdová

Modelka Helena Houdová se vydala cestou esoteriky a duchovna již před několika lety. Po rozvodu s indickým podnikatelem Omarem Amanatem (46) se odstěhovala se svými třemi dětmi z Ameriky a začala cestovat po světě. Momentálně pracuje na kurzu sexuálního koučingu zaměřeného na teenagery.



„Dostala jsem se k tomu proto, že jedno z mých dětí bylo vystaveno pornu. Cítila jsem se strašně vinna, že jsem ho neochránila. Hledala jsem nějakou variantu, kde bych mu ukázala, že sexualita je nádherný přirozený proces. Nic podobného jsem však nenašla, a tak jsem se rozhodla připravit kurz na toto téma sama,“ řekla Helena Houdová v rozhovoru pro pořad TOP STAR.

Modelka a trojnásobná matka cestuje se svými dětmi sama po celém světě. Zabydlela se například v Austrálii nebo na Bali. „Zpočátku to bylo náročné. Nyní už je to trochu jednodušší, protože děti jsou poměrně dost samostatné. Mít sama tři děti je však samozřejmě záhul. Táhnu to, jak se dá,“ svěřila se Houdová.

Na nového muže ve svém životě je prý modelka připravena a možnému vztahu je plně otevřena. Šťastná však dokáže být i sama s dětmi. „Jsem v bodě, kdy bych svou cestu ráda s někým sdílela. Ale nijak na to netlačím. Až to přijde, tak to přijde,“ pokračuje.

„Posvátnou sexualitou se zabývám již šest let. Vzniklo to vlastně tak, že jsem si já sama musela vyléčit vztah ke své vlastní sexualitě. Studovala jsem tantru i posvátné masáže. Když jsem si vyčistila cestu k sobě, uvědomila jsem si, že posvátná sexualita je to, proč jsem tady,“ dodává Houdová.



Miss ČR 1999 Helena Houdová se v minulosti svěřila s tím, že byla v dětství sexuálně zneužita. Nedávno přiznala mimo jiné i to, že žila s partnerem násilníkem a o svého manžela se nedobrovolně dělila s několika dalšími ženami.



Helena Houdová pochází z Plzně. Na zdejší Západočeské univerzitě vystudovala sociální a kulturní antropologii a měla vždy velmi silné sociální cítění. Zaujala i porotu Miss ČR, která ji v roce 1999 zvolila nejkrásnější dívkou soutěže.



Prorazila v zahraničí, pracovala pro světové značky, jako je Chanel, Hermés nebo Dior, fotila do prestižních magazínových titulů, např. Vogue, Marie Claire nebo Elle.