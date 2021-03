Nesouhlasím se lží a lituji, že nejsem v Čechách, vzkazuje nahá Houdová

„Dnes jsem poprvé zalitovala, ze nejsem v Čechách. S vámi. Že s vámi nemůžu vyjít do ulic. Nebo do lesa. Do přírody. Že s vámi nemůžu jasně ukázat, že nesouhlasím s manipulací. S úmyslnou kontrolou. S odebíráním svobod. Se lží. A pak jsem si uvědomila, že tam nemusím být fyzicky. Protože vás cítím,“ začala svůj příspěvek na Instagramu Helena Houdová.

„Cítím vaše obavy, Váš strach. Vaši nejistotu. Vaše zoufalství. Tma je tady, aby byla konečně vidět. A my si mohli vybrat, zda v ní dál chceme žít, nebo zda chceme vytvořit nový svět založený ne na strachu, chamtivosti, soutěži a manipulaci. Ale na lásce, spolutvoření, svobodě a soucítění,“ pokračuje sexuální koučka.

„Svět se probouzí z tisícileté hypnózy. A probuzení do pravdy je skrze rozpoznání lží. Dovolte si to cítit moji milovaní. Dovolte si cítit bolest, svoji i tu kolektivní. Naše emoce jsou naším kompasem,“ dodala nahá Houdová ke své fotografii, kterou doplnila hashtagy revoluce lásky, svoboda, spolu, láska, jednota, změna.

Bývalá modelka později u příspěvku vypnula možnost přidávání komentářů. „Uvědomila jsem si, že jsem spustila mnoha lidem různé strachy, nedůvěru, bolesti a další staré programy a vzorce. Každý z nás vychází ze svého nejlepšího vědomí. Respektuji vaše emoce a pocity a žádám, aby jste i vy respektovali ty moje. Každý dělá to, o čem si myslí, že je nejlepší pro něj a jeho rodinu,“ vysvětlila své rozhodnutí následně v několika videích na Instagram Story.

Helena Houdová pochází z Plzně. Na zdejší Západočeské univerzitě vystudovala sociální a kulturní antropologii. Po vítězství v soutěži Miss ČR prorazila v zahraničí, pracovala pro světové značky, jako je Chanel, Hermés nebo Dior, fotila do prestižních magazínových titulů Vogue, Marie Claire a Elle.

V roce 2008 se modelka vdala za filmového producenta Omara Amanata, se kterým má s ním tři děti, syny Dariena (12) a Daveeda (9) a dceru Deiu (7). Po rozvodu cestuje s potomky po světě. Již delší dobu žijí nyní na Bali, kde její děti místo školy chodí do skupiny domácího vzdělávání.