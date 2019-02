Manžel žil tajný život s několika dalšími ženami, přiznala Houdová

Miss ČR 1999 Helena Houdová se již v minulosti svěřila s tím, že byla v dětství sexuálně zneužita. Nyní přiznala mimo jiné i to, že žila s partnerem násilníkem a o svého manžela se nedobrovolně dělila s několika dalšími ženami.



„Chci oslavit své rozhodnutí zvládnout svoje traumata. Od sexuálního zneužití v dětství, přes smrt mojí nejlepší kamarádky, když nám bylo 7, přes bulimii v pubertě, násilný vztah s mužem, násilný vztah se sebou, kdy jsem nenáviděla sebe a svoje tělo příliš dlouho, samovolný potrat, traumatický porod syna, manželství s mužem, který žil další tajný život s několika dalšími ženami, setkání se smrtí tváří v tvář. Oslavuju nejen to, že jsem to dala, ale hlavně to, že jsem se rozhodla vyléčit si své programy, které mi bránily žít život s láskou, radostí a lehkostí,“ napsala Houdová na svých profilech na sociálních sítích.



Houdová je známá nekonvenčním přístupem k životu i výchově. Chtěla zachránit svět a všechny děti, bojovala za práva zvířat, protestovala proti dostavbě jaderné elektrárny Temelín, stala se vegetariánkou, posléze i vitariánkou. Dnes je Helena Houdová vegankou a neortodoxní názory jí zůstaly.

Modelka se za filmového producenta Omara Amanata vdala v roce 2008 a má s ním tři děti. Po rozvodu cestovala s dětmi po světě a sama je vzdělávala. Se syny Darienem (10) a Daveedem (7) a dcerou Deiou (5) žije Houdová momentálně v Austrálii.

Helena Houdová pochází z Plzně. Na zdejší Západočeské univerzitě vystudovala sociální a kulturní antropologii a měla vždy velmi silné sociální cítění. Zaujala i porotu Miss ČR, která ji v roce 1999 zvolila nejkrásnější dívkou soutěže.



Prorazila v zahraničí, pracovala pro světové značky, jako je Chanel, Hermés nebo Dior, fotila do prestižních magazínových titulů např. Vogue, Marie Claire nebo Elle.