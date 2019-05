Helenu Bonham Carterovou okouzlil o 21 let mladší milenec

Partneři Helena Bonham Carterová a Rye Dag Holmboe vyrazili o víkendu na nákupy a před společným obědem se zastavili u newyorského Muzea sexu. Hodiny strávené nakupováním prokládali častým objímáním a polibky.



Britská herečka a spisovatel se dali dohromady již loni v létě na svatbě společných přátel.

„Všichni si tehdy mysleli, že to bude jen krátký letní románek. Nakonec to však vypadá, že by jim to spolu mohlo nějakou chvíli vydržet. Někteří lidé nad tím, že si Helena našla o tolik let mladšího muže, zvedají obočí. Její blízcí přátelé však dobře vědí, že umí své okolí překvapit. Je zkrátka nepředvídatelná,“ řekl zdroj deníku Daily Mail.

Koncem minulého roku navštívil Holmboe herečku ve Španělsku, kde natáčela seriál The Crown. V tom ztvárnila Carterová postavu princezny Margaret, která měla mimochodem také mladšího milence.

Helena Bonham Carterová žila třináct let s Timem Burtonem. Nikdy se nevzali a poslední rok svého vztahu žili v Londýně odděleně. Mají spolu syna Billyho (15) a dceru Nell (11). V roce 2014 se rozešli.