Skutečné fotky bez filtrů jsou zajímavější, říká Helen Mirrenová

„Filtry jsou na ústupu, věřte mi. Byla to skvělá možnost, ale celá ta věc ‚Podívejte se na mě, nevypadám nádherně?‘ se omrzí. Když to začali dělat všichni, brzy si začali lidé říkat: Ne, nebudu to dělat, je mnohem zajímavější nedělat to!“ řekla herečka magazínu Grazia.

Helen Mirrenová například před Oscary 2018 na Instagramu zveřejnila video, jak se připravuje na ceremoniál. Ukázala se nenalíčená, neučesaná a všechno komentovala.

Britskou hvězdu prý rozčiluje kosmetický průmysl, který má v reklamách mladé modelky. „Pro ženy mé generace, ale i starší, je nesmírně nepříjemné používat kosmetické produkty, které ‚prodává‘ tvář patnáctileté dívky,“ řekla.

Herečka také prozradila, že ne vždy spoléhá na umění kadeřníků a o své vlasy se postará sama. Vezme obyčejné kuchyňské nůžky a zápasí s nimi před zrcadlem. Má tak mnoho let stejný účes, který si udržuje přesně podle svých představ. „Opravdu si často stříhám vlasy sama. Střih, který mám zrovna na hlavě, jsem si udělala kuchyňskými nůžkami před týdnem sama v kuchyni,“ řekla Mirrenová v britském televizním pořadu This Morning před pár dny.