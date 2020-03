Je na čase předefinovat význam slova sexy, říká Helen Mirrenová

„Kdysi jsem v jednom z rozhovorů řekla, že sexy znamená ohrané klišé: blond vlasy, velká prsa a úzký pas. Mně osobně se to nikdy nelíbilo. Ale do takové doby jsem se zkrátka narodila. Považovala jsem to vždy spíše za trapné, otravné a ponižující,“ svěřila se Helen Mirrenová v rozhovoru pro časopis Vanity Fair.

„Já jsem vždy chtěla být hubená holka, umělkyně oblečená v černém, takový ten francouzský styl s cigaretou v ruce. Co pro vás osobně znamená sexy? Být vizuálně ženou, se kterou chtějí muži spát?“ pokračuje herečka.

„Myslím, že je na čase předefinovat význam slova sexy. Dalo by se najít i spousta jiných výrazů, pro mě sexy znamená například být na pohled sebevědomá, elegantní, šik. Je také velmi zajímavé sledovat, co považují ženy u ostatních dam za sexy,“ popisuje Mirrenová.

Herečka vypadá i po sedmdesátce stále velice dobře. Připisuje to pravidelné péči o své tělo i pleť. „Nejsem nijak posedlá svým vzhledem ani kosmetickými procedurami. Občas cvičím, ale vždycky mi to nadšení ze sportu vydrží tak měsíc, dva,“ říká.

Za štíhlou postavu Mirrenová vděčí hlavně zdravému stravování. „V průběhu roku mám období, kdy jím opravdu velice zdravě. Snažím se celoživotně držet stejnou hmotnost. Jakmile vidím, že se ručička váhy pohybuje směrem k vyšším číslům, okamžitě nasadím zdravé stravování. Moje mantra je jíst všechno, ale od všeho jen trochu,“ dodává herečka.