Herečky by neměly spoléhat jen na sexy vzhled a sexualitu, míní McCroryová

„Když dostanete jako herečka novou roli, snažte se nespoléhat při jejím ztvárnění jen na svůj sexy vzhled a sexualitu. Tím to totiž nikterak neulehčujete ostatním ženám. Zamyslete se nad tím prosím trochu a vzájemně se podporujte. Chtělo by to trochu solidarity,“ řekla Helen McCroryová pro pořad Desert Island Discs na stanici BBC Radio 4.

Během rozhovoru zavzpomínala dvojnásobná matka a manželka britského herce Damiana Lewise (49) i na sexuální scény, které v minulosti sama natočila. Například v třídílné minisérii Loučení z roku 2012 si zahrála roli pětačtyřicátnice, která má milostné pletky s o dvacet let mladším mužem.

„Za žádnou cenu jsem nikdy nechtěla z principu točit nahé erotické scény a tuto roli jsem proto stejně jako mnoho předchozích málem odmítla. Můj muž mě však nakonec přesvědčil, že bych neměla v některých případech tolik trvat na svém. A jsem moc ráda, že to udělal. Z uměleckého hlediska to bylo opravdu velmi osvobozující,“ popisuje herečka a dodává, že k tomu, aby byl film úspěšný, rozhodně nemusí obsahovat spoustu milostných scén.



„Musím říct, že občas se mi do ruky dostaly scénáře, kde bylo více sexu než mluvení. Lichotí mi, že mě režiséři stále vidí jako vhodnou herečku pro ztvárnění takových rolí osudových žen, ale na prvním místě pro mě je a vždy bude hlavně samotný příběh,“ říká McCroryová.



Herečka prohlásila, že i v dnešní době se v Hollywoodu moc nehraje na přirozenost a stále existují dvojité standardy pro chování k hercům a herečkám.

„Je to lepší, než bývalo, ale stále to bohužel trvá. Chtěla bych také uklidnit všechny ženy, co se týká případných komplexů z jejich vzhledu a porovnávání s vyretušovanými celebritami. Jako herečka máte na natáčení profesionální make-up, každá scéna je nasvícená tak, aby vám světlo lichotilo a používají se různé filtry. Rozhodně nevypadám v reálu jako na filmovém plátně. A mohu vás ubezpečit, že tak nevypadá nikdo. Alespoň podle toho, co jsem měla za svůj život možnost vidět v maskérnách,“ dodala.



Helen McCroryová žije od roku 2003 s britským hercem Danielem Lewisem známým například ze seriálu Ve jménu vlasti. Manželé se seznámili v divadle, podle herečky to byla láska na první pohled. V roce 2007 se kvůli natáčení na dva roky přestěhovali do Los Angeles. Od roku 2009 žijí opět v Londýně i s jejich dvěma dětmi, třináctiletou dcerou Manon a jedenáctiletým synem Gulliverem.