Hejtmanka Pokorná Jermanová je maminkou. Narodila se jí holčička

Holčička se narodila o pár dnů dřív, než měla hejtmanka termín. „Zdravíme vás s Emičkou! Jsme obě v pořádku a zdravé. Děkuji všem v benešovské nemocnici za skvělou péči,“ napsala politička na Facebooku k fotce z porodnice a doplnila, že holčička při narození měřila 49 centimetrů a vážila tři kilogramy.

Už před porodem politička prohlásila, že do práce se plánuje vrátit hned po šestinedělí. O miminko se bude starat její o 15 let mladší manžel, kadeřník Jakub Pokorný. Novopečená maminka prozradila, že její muž u porodu dcery nebyl. Čekal v předsálí a je z narození společného dítěte nadšený.



Pro oba je to už druhý potomek. Hejtmanka má z předchozího vztahu dospělého syna. Její manžel má s předchozí partnerkou také syna.

Hejtmanka těhotenství oznámila loni na podzim. „Těhotenství bylo plánované, ale netušila jsem, že to přijde takto záhy a že se to povede. Zatím jsem na konci prvního trimestru, takže se to nejrizikovější období chýlí ke konci a doufáme s manželem, že vše bude v pořádku,“ řekla v září 2018.

Středočeský kraj nyní vedou ANO a ČSSD s podporou komunistů. Statutárním zástupcem hejtmanky je náměstek pro životního prostředí a zemědělství, bývalý hejtman Miloš Petera (ČSSD).