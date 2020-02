Klumová radí, jak vypadat mladě. Stačí na to šampón pro děti

„Používám dětský šampón jako přípravek k mytí obličeje. Myslím si, že je to nejjemnější věc pro váš obličej. Jemný, a přitom odstraní úplně vše. Je to velmi jednoduché a mám ho ráda. Pleť vypadá skvěle. Nikomu to nenutím, jen doporučuji,“ sdělila pro magazín Hello!

Každé ráno si modelka dává sprchu a obličej si umyje dětským šampónem Johnson’s. Pak použije zvlhčující krém a ochranu pleti proti UV záření.

Za její krásnou pletí však pochopitelně nestojí jen kosmetický přípravek pro děti. Jak sama říká, dostává do sebe to nejlepší nejen zvenčí, ale i zevnitř. Konzumuje bio potraviny, prolévá se litry čisté vody, alkohol si dává přiměřeně, vyhýbá se kofeinu a hlavně se snaží být nad věcí.

Heidi totiž tvrdí, že stres neprospívá ani jejímu vzhledu. Když je šťastná, je to poznat i navenek.

„Hodně toho zmůže láska. Pokud se cítíte milováni, je to na vás poznat,“ myslí si. Ačkoli se snaží volit přírodní produkty a vyhýbat se chemikáliím, už léta si nedokáže odepřít odbarvování vlasů.

Od přírody je bruneta a blond vlasů docílí jen odbarvením. „Miluji dny, kdy jdu do společnosti a nechám se hezky namalovat. Zároveň si ale užívám i ty dny, kdy jsem v přírodě a bez líčidel, abych nechala pleť odpočinout,“ doplnila.

Klumová si užívá hezké chvíle po boku manžela Toma Kaulitze, který prý do jejího života vnesl mír a konečně v něm vidí smysl.