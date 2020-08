Heidi Klumová vyhrála soud nad Sealem a může s dětmi odjet do Německa

Britský zpěvák Seal získal právo trávit s dětmi delší dobu před odjezdem do Německa, během Vánoc a po návratu z Německa. Heidi Klumová se musí přizpůsobit a musí mu děti do jeho domu v Los Angeles včas dopravit.

Seal navíc bude smět přicestovat do Německa na pravidelné návštěvy a modelka mu opět musí zajistit podmínky, aby se s dětmi mohl v daném termínu setkat. Soud také rozhodl, že se Klumová v případě, že USA či Německo budou kvůli pandemii zvažovat uzavření hranic, musí s dětmi včas vrátit do Los Angeles.

Soud si před rozhodnutím vyžádal vyjádření obou stran, které se v nich vzájemně očerňovaly. Heidi Klumová tvrdila, že Seal nejeví o děti zájem, on zase naopak napsal, že exmanželka mu záměrně dělá problémy a on se s dětmi v minulosti nemohl stýkat tak často, jak by si sám přál. Zpěvák nechtěl modelce pobyt v Německu dovolit, protože byl přesvědčen, že tam chce s dětmi zůstat natrvalo.

„Věřím, že Heidi má tajný plán, jak děti odstěhovat do Německa. Navzdory její žádosti, pokud bude uznána, by mohla odstěhovat děti daleko ode mě a jejich domova tady v Los Angeles. A to na neurčitou dobu, když zvážíme toto nejisté období v době šíření koronaviru v této zemi a omezení v cestování na německé straně, což se může neustále měnit a bránit tak dětem opustit Německo nebo přicestovat do Spojených států,“ uvedl ve svém vyjádření soudu Seal.

Heidi Klumová a Seal se rozvedli v říjnu 2014 po devítiletém manželství. Ve střídavé péči vychovávají šestnáctiletou dceru Leni, čtrnáctiletého syna Henryho, třináctiletého Johana a desetiletou Lou.

Modelka si v loňském roce vzala bývalého kytaristu skupiny Tokio Hotel, o sedmnáct let mladšího muzikanta Toma Kaulitze.