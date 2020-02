Žádné vrásky ani plastiky zatím nemám, pochlubila se Heidi Janků

„Do fitka nechodím. Nebaví mě to a myslím, že to na mě ani nijak nefunguje. Jediné, co pro svou postavu dělám a co mi zároveň dělá velmi dobře, jsou dlouhé procházky se psem. Udržuji se tím v kondici. Denně nachodím třeba dvanáct kilometrů. A nemusím se trápit v posilovně na strojích,“ svěřila se Heidi Janků moderátorce Agátě Prachařové v pořadu Shaker na ÓČKO STAR.



„Vrásky zatím nemám, ale obličej mi trochu „padá“. Gravitace funguje. Už to zkrátka není taková hitparáda. Než se namaluji, vypadám po ránu opravdu trochu jinak,“ říká zpěvačka se smíchem.

Kosmetickým zákrokům se prý Heidi Janků nebrání. „Zatím jsem ještě nebyla na žádné plastické operaci. Ale neodsuzuji to a do budoucna to rozhodně nevylučuji. Jsem zastáncem toho, že když někdo vystupuje na jevišti, tak estetika k tomu patří a člověk má nějak vypadat. Ale jsem velký zbabělec, takže zatím je to všechno jen ve fázi plánování,“ přiznává zpěvačka.

O svou pleť bez vrásek se prý nijak zvlášť nestará. „Každý večer se důkladně odlíčím, namažu se nějakým krémem a jdu spát. Vlasy nejsou moje, ty jsou cizí. A používám na ně běžně dostupnou vlasovou kosmetiku,“ popisuje Heidi Janků.

Zpěvačka a moderátorka je momentálně často k vidění na plesech, kde vystupuje. „Zpívám živě. Když už mě za to někdo platí, asi bych se propadla hanbou, kdybych se tam jen natřásala a otvírala pusu,“ dodává Heidi Janků.



