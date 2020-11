Covidu se nebojím, je to v hlavě. Snad to kdyžtak vyležím, říká Heidi Janků

Heidi Janků nedávno prohlásila, že vzhledem k tomu, že není momentálně práce, zvažovala by, že by šla za kasu do obchodu. Pokladní podle ní berou čtyřicet tisíc korun měsíčně.

„Lidé se do mě hned začali strefovat. Vzniklo to ale tak, že jsem na jaře viděla na jednom nejmenovaném řetězci velký billboard, že hledají posily a nabízejí až čtyřicet tisíc měsíčně. To mě zaujalo a v hlavě mi to číslo takto zůstalo,“ vysvětluje zpěvačka v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou s tím, že i když splácí hypotéku a peněz postupně ubývá, za kasu se zatím nechystá.

„Nějakou finanční rezervu ještě mám. Samozřejmě tuším, že za to, že když budu dávat potraviny do regálů, mi nikdo tolik peněz nedá. Nevidím ale zatím, co se týká koronaviru, žádné světlo na konci tunelu. Takže je klidně možné, že mě lidé někde v obchodě opravdu jednou budou potkávat,“ říká.

Heidi Janků se domnívá, že covidem možná sama onemocněla už před rokem. „Myslím si, že já osobně jsem měla covid loni na podzim. Skončila jsem tehdy v nemocnici na plicním, byla jsem velmi nemocná. Možná jsem potenciálně ten pacient nula,“ říká se smíchem.

Důležité podle zpěvačky je hlavně se covidu nebát. „Všechno je to v hlavě. Všechna pravidla a opatření dodržuji, ale nebojím se toho. Stýkám se normálně s lidmi a podobně. Snad to případně vyležím. Lékař mi jednou poradil, ať na horečku kombinuji průběžně Paralen s Ibalginem. Nevím, co na to moje játra, ale pomohlo mi to,“ dodává Heidi Janků.



