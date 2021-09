Nohy jsou to jediné, co ještě můžu ukazovat, říká Heidi Janků

„Celé tři roky jsem ho moderovala,“ říká Heidi Janků v Show Jana Krause o televizním pořadu Intim Night věnovaném sexu a erotice. Zpěvačka svému hostiteli doporučila, že pokud by se chtěl věnovat v budoucnu něčemu podobnému, chce to hlavně dobrý a sexy kostým.

„My jsme to měli postavené na tom, že moderátorka musí být sexy,“ prozrazuje Janků své know-how. „Z pořadu jsem si také odnesla zkušenost, že největší problém v mnoha vztazích tkví obvykle v tom, že partneři spolu nemluví o intimních věcech. Měli by si říkat, co jim dělá hezky, co čekají od toho druhého, jak na to jít,“ popisuje.

Heidi Janků byla podle Jana Krause vždy vnímána jako žena s velkým sex appealem a mimořádně krásnýma nohama. „Nohy, to je jediné, co ještě můžu ukazovat,“ komentuje zpěvačka, kterou asi nejvíce proslavil hit Když se načančám. „Tento výraz do té doby nikdo nepoužíval, dobře to fungovalo,“ připomíná Heidi, ale zároveň dodává, že písnička je podle ní poměrně dost infantilní a moc sexy jí tedy nepřipadá.

Nejvíce ji ovšem odzbrojila Krausova otázka, co jako žena čeká od muže. „Co asi může čekat ženská od chlapa?“ odpovídá otázkou v záchvatu smíchu. „Lásku. Já jsem samostatná, já nepotřebuju auta, brilianty. To mě nebere, to pro mě nejsou projevy lásky. Láska je cit, náklonnost a důležité jsou i společné zájmy. Muzika, humor, filmy. Z těch je to třeba Pretty Woman nebo Hříšný tanec,“ říká.