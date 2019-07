Anne Hathawayová po potížích s početím oznámila druhé těhotenství

Anne Hathawayová oznámila na svém instagramovém profilu šťastnou novinu černobílou fotografií, na které se jí zřetelně rýsuje těhotenské bříško.



„Všechna legrace stranou. Vy všichni, kdo si procházíte různými komplikacemi ohledně početí... Ujišťuji vás, že ani cesta k oběma mým těhotenstvím nebyla přímá a jednoduchá,“ naznačila herečka problémy s otěhotněním a zavtipkovala, že pořízené foto nepochází z žádného připravovaného filmu.

Před několika měsíci přitom Anne Hathawayová k jednomu z videí na Instagramu napsala, že přibírá pro svou filmovou roli a nechce, aby si lidé mysleli, že je těhotná.

S manželem, hercem a producentem Adamem Shulmanem (38) žije Hathawayová od roku 2012. Vychovávají společně tříletého syna Jonathana Rosebanka. Herečka nyní vnímá život jinak. Po narození syna se změnily její priority.

„Od chvíle, kdy se narodil Jonathan, mnohem méně nakupuji a mnohem více vařím. Mnohem více také čtu a píšu. Dokážu si konečně udělat čas na věci, které mě naplňují a baví,“ řekla v červnu herečka pro časopis Shape. Přiznala také, že se bude snažit syna dlouho ochránit od vlivu sociálních sítí.

„Když začal chodit, došlo mi, že nemůžu nechávat nůž na rohu linky. Musela jsem ho umístit tam, kam nedosáhne, než pochopí, že ten nástroj má nebezpečnou vlastnost. Stejně vnímám i sociální sítě,“ vysvětlila Hathawayová.

„Chtěla jsem být mámou už od svých šestnácti let. Ráda bych měla několik vlastních dětí a chtěli bychom také adoptovat. Přála bych si tolik dětí, kolik jich jen zvládnu, nejen po finanční stránce, ale také časově. Musím si být jistá, že má každé z nich dostatek péče a našeho zájmu. Posledních dvanáct let jsem měla v hlavě jediný cíl: dostat roli, dostat roli, dostat roli. Teď jsem to změnila: mít děti, mít děti, mít děti,“ řekla Hathawayová v rozhovoru pro magazín Stella.



Dokonce má i dokonalou radu na šťastné manželství. Podle Anne je tajemství v oddělených koupelnách, které si při stavbě domu přál hlavně její manžel „Myslela jsem si, že žertuje. Ale teď mu dávám za pravdu. Kdybychom se mačkali v jedné, asi bychom se kvůli tomu hádali. Můj muž je skvělý člověk. Milující a obětavý a mohu se na něj spolehnout,“ pochlubila se.