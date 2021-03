Harry a Meghan by odložili rozhovor s Oprah, pokud by zemřel princ Philip

Gayle Kingová se rozpovídala v ranním vysílání televize CBS a také ve svém pořadu Gayle King In The House na rádiu SiriusXM. Novinářka tvrdí, že mluvila s Meghan a Harrym. Princ jí řekl, že se už telefonicky spojil se starším bratrem Williamem a otcem Charlesem, který mu jistou dobu nezvedal telefon. Rozmluva vévody s bratrem a otcem ale podle Kingové nebyla produktivní. Nicméně Harry je rád, že se spolu začali bavit.

Královský palác po ostře sledovaném rozhovoru Harryho a Meghan u Oprah, kde manželé mimo jiné prozradili, že vévodkyně kvůli tlaku nejbližšího okolí i médií uvažovala o sebevraždě a člen královské rodiny řešil barvu pleti jejich ještě nenarozeného syna Archieho, vydal prohlášení.

„Celou rodinu zarmoutilo, když se dozvěděla o celém rozsahu toho, jakou výzvou pro Harryho a Meghan poslední roky byly. Nastolené otázky, zejména ta rasová, jsou znepokojivé,“ uvedl v komuniké Buckinghamský palác s tím, že přestože se některé vzpomínky mohou rozcházet, jsou brány velmi vážně a rodina se s nimi vypořádá soukromě. „Harry, Meghan a Archie budou navždy milovanými členy rodiny.“

Palác sice chtěl záležitosti řešit soukromě, Gayle Kingová ovšem veřejně prozradila i to, že Harry a Meghan měli s televizemi CBS a ITV dohodu o případném odložení rozhovoru. Natáčeli ho ještě před hospitalizací Harryho dědečka prince Philipa, který byl nakonec měsíc v nemocnici.

„Jen abyste věděli, ten rozhovor natočili předtím, než princ Philip nastoupil do nemocnice. A kdyby se mu, nedej bože, něco stalo, rozhovor by v tu konkrétní chvíli neodvysílali. Ale rozhovor byl hotový a byl naplánován předtím, než ho hospitalizovali,“ řekla Kingová.



Podle britských médií je nyní princ William velice opatrný a zvažuje, jestli má věci s Harrym řešit. Obává se, že by se opět mohly soukromé záležitosti zveřejnit přes známé Harryho a Meghan.

„Harry i Meghan toho za poslední tři roky hodně prožili a opravdu se to pokusili vyřešit soukromě. Snažili se získat pomoc a nic nefungovalo. Takže chtěli, aby lidé chápali, proč se rozhodli udělat to, co udělali, a věděli, čím si prošli. A myslím, že toho dosáhli. Ano. Od Meghan a Harryho to bylo velmi odvážné odhalení. Byla to bomba za bombou. Doufám, že to povede ke změně,“ zamýšlela se Kingová.

K rozhovoru se vyjádřila také bývalá první dáma USA a také kamarádka Meghan a Harryho Michelle Obamová. Rasismus, jemuž musela vévodkyně podle svých slov čelit, ji údajně nepřekvapil.

„Pro barevné lidi není rasa v tomto světě nový konstrukt. Takže nebylo úplně překvapující slyšet o jejích pocitech, a že o nich mluvila. Myslím ovšem, že v první řadě jde o to, že jsou rodina. Modlím se za odpuštění a uzdravení všech, aby to mohli využít a poučili se jak oni, tak my všichni,“ řekla Obamová v rozhovoru televize NBC, kde ji zpovídala dcera bývalého amerického prezidenta George W. Bushe Jenna Bushová Hagerová.



