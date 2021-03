Arcibiskup z Canterbury prozradil, kdy se Harry a Meghan vzali doopravdy

„Legální svatba byla v sobotu. Podepsal jsem svatební list, což je právní dokument, a spáchal bych závažný trestný čin, kdybych jej podepsal s vědomím, že je falešný,“ řekl Arcibiskup z Canterbury Justin Welby.

„Nebudu však říkat, co se stalo na dalších schůzkách. Pokud někdo z vás někdy hovoří s knězem, očekáváte, že tento rozhovor zůstane v tajnosti. Nezáleží na tom, s kým mluvím. Před svatbou jsem měl řadu soukromých a pastoračních setkání s vévodou a vévodkyní,“ dodal arcibiskup.

Vévodkyně Meghan v televizním rozhovoru, který Česká televize odvysílá 1. dubna, mimo jiné přiznala, že měla velmi naivní představy o provdání se do královské rodiny. Kromě toho prozradila, že uvažovala o sebevraždě a zmínila i detaily o svatbě s princem Harrym.

19. května 2018

„Tři dny před naší svatbou jsme se vzali, to nikdo neví. Byli jsme tam jen my dva na zahradě s arcibiskupem z Canterbury,“ řekla vévodkyně ze Sussexu moderátorce Oprah Winfreyové s tím, že následující svatba 19. května 2018 byla pro svět.

„Bylo to, jako by se to dělo někomu jinému. Myslím, že jsme si byli oba vědomi toho, že to není náš velký den. Tohle byl den, který byl naplánovaný pro svět,“ dodala bývalá americká herečka.

Již dříve zástupci britské matriky prohlásili, že jediný legálně platný sňatek byl uzavřen až ve chvíli, kdy snoubence oddal arcibiskup z Canterbury, což bylo 19. května 2018. Meghan podle nich byla zřejmě dezinformována a „svatba“ na zahradě Kensingtonského paláce není oficiální.

„Myslím, že si toho dne vyměnili jednoduché sliby, které si zřejmě sami napsali. To je sice módní, a mohlo být vysloveno před arcibiskupem. Ale nebylo to oficiální a právně závazné. Šlo zřejmě jen o zkoušku,“ uvedl britský matrikář Stephen Borton pro list The Sun.

