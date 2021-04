Monacký kníže Albert II. kritizoval televizní rozhovor Harryho a Meghan

„Trochu mi to vadilo. Jistým způsobem je chápu, ale myslím si, že to nebylo vhodné fórum, kde je možné vést tento druh diskusí,“ řekl kníže Albert II. pro BBC World News ohledně rozhovoru Harryho a Meghan v americké televizi.

Veřejné praní špinavého prádla bylo podle panovníka nevhodné, ačkoli prý dokáže pochopit tlaky, jimž museli britští vévoda a vévodkyně ze Sussexu čelit. „Tento druh rozhovorů by měl být veden v intimních sférách rodiny. Opravdu není vhodné, aby to někdo takto odhaloval veřejně,“ prohlásil kníže a dodal, že princi Harrymu přeje jen to nejlepší. Vzkázal mu, aby dobře promyslel, kam se v životě bude ubírat, protože dnešní svět je složitý.

Vévodkyně Meghan v televizním rozhovoru mimo jiné přiznala, že měla velmi naivní představy o provdání do královské rodiny. Kromě toho prozradila, že uvažovala o sebevraždě a zmínila i detaily o svatbě s princem Harrym. Tvrdila, že se technicky vzali tři dny před veřejným obřadem. To ovšem vyloučil Arcibiskup z Canterbury Justin Welby, podle něhož oficiálně platný sňatek byl ten, který uzavřeli snoubenci 19. května 2018 ve Windsoru a viděly ho miliony lidí po celém světě.

V rozhovoru u své kamarádky Oprah Winfreyové mluvila vévodkyně ze Sussexu o rasistickém chování během těhotenství se synem Archiem. Královská rodina si podle Meghan nepřála, aby se Archie stal princem. „Protože panovaly obavy, jak tmavá může být jeho pokožka, když se narodí,“ řekla Meghan, jejíž matka je černoška. Odmítla však uvést, který konkrétní člen rodiny to pronesl.

Buckinghamský palác po odvysílání rozhovoru vydal oficiální prohlášení. „Celou rodinu zarmoutilo, když se dozvěděla o celém rozsahu toho, jakou výzvou pro Harryho a Meghan poslední roky byly. Nastolené otázky, zejména ta rasová, jsou znepokojivé,“ stojí v komuniké s tím, že přestože se některé vzpomínky mohou rozcházet, jsou brány velmi vážně a rodina se s nimi vypořádá soukromě. „Harry, Meghan a Archie budou navždy milovanými členy rodiny,“ píše se na závěr prohlášení.

