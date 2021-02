Ve fitness centru Hanky Kynychové zasahovala na udání policie

„Dnes mě do fitka během večerní online lekce přišla navštívit Policie ČR. Na udání někoho z okolí museli přijít zkontrolovat, proč se každý večer ve fitku svítí a hraje hudba. Pánové byli hodní a vše v klidu prověřili. Zjistili, že se neděje nic nekalého, a odešli,“ začala cvičitelka svůj příspěvek na Facebooku i Instagramu.

„Co mě ale zaráží, je to, že má někdo v okolí žaludek na to, aby udával! Nevím, o koho se jedná, ale ráda bych dotyčnému či dotyčným vzkázala, že se ve fitku svítí proto, že zde vedu online lekce, abych prospěla ženám, které nechtějí doma tloustnout a propadat chmurám,“ dodala s tím, že udavačům by doporučila, aby si místo nahlašování lidí policii radši zacvičili.

Kvůli vládním nařízením ohledně koronavirové pandemie jsou od 18. prosince všechna fitness centra uzavřena. Podle České komory fitness jsou na hranici přežití kromě malých i silné a velké provozy. V Česku je kolem 1 200 fitness center.

Hanka Kynychová se vyučila zahradnicí, později vystudovala pedagogickou nástavbu s maturitou. Na začátku 90. let se nadchla pro aerobic, nyní provozuje Fitko Hanky Kynychové.

Před 15 lety založila nadační fond, který se stará o volnočasové aktivity dětí v dětských domovech. Prostřednictvím projektu Hejbejte se a zpívejte se svým týmem učí různé taneční styly, zpěv a herectví a vede děti k tomu, že úspěch přijde až po tvrdé dřině.

S manželem Jindřichem má tři děti. Syna Filipa a dvojčata Sofii a Alexandru.