Snažím se na svoji ženu příliš netlačit, říká o Zagorové Margita

„Natočili jsme a vydali nové album Konečně společně. To mělo být doprovázeno celým koncertním turné, které už asi nikdy nedáme dohromady,“ postěžovala si v Show Jana Krause Hana Zagorová.

„Takže bude jen jeden velký koncert v květnu příštího roku. Ale ta deska, kterou jsme si vymysleli, nám přišla strašně vhod. Protože v době, kdy jsme museli sedět doma a měli zrušené všechny koncerty, jsme se těšili alespoň z toho, že se můžeme učit a pracovat na tom,“ popisuje zpěvačka.



Nic podobného prý nikdy předtím společně neudělali, protože Hana Zagorová dosud nechtěla se svým manželem zpívat. „Myslím si, že se nemají míchat jablka a hrušky,“ snaží se vysvětlit svůj odmítavý postoj.

„A také si myslím, že Zagorová manželka je jiná než Zagorová zpěvačka. Štefan je úžasný manžel, který všechno zařizuje, od letenek po cokoli, co se porouchá v domácnosti, a já se jen spokojeně dívám. Ale najednou přijde koncert a já budu chtít určovat, jaký bude program. Nevím, jestli mu to nebude vadit,“ říká.

To ovšem její muž popírá s vysvětlením, že je zvyklý na ledacos. „Nedávno jsem přišel do čínských potravin a prodavač se na mě podíval a řekl: Ááá, Zagor!“ Pak vysvětluje, že on jako operní zpěvák je zvyklý, že dělá to, co mu řekne režisér.



„Ale popáci jsou zvyklí, že si udělají vlastní program, a pak si dělají na pódiu, co chtějí a co uznají za vhodné. To já nemůžu, já můžu maximálně režisérovi odporovat tím, že řeknu, že se v tom necítím,“ dodává Štefan Margita s tím, že na diplomatický přístup je zvyklý i z domova, neboť se snaží na svoji ženu příliš netlačit a v důležitých věcech ji dovést pomalu k tomu, že na to vlastně přišla sama.

Hana Zagorová prý svého muže, který se narodil ve znamení Lva, a tudíž to bytostně potřebuje, zase hodně chválí. „Pokud jde o zpěv, máme vůči sobě velice opatrné poznámky. Ale kdo už by vám měl říct pravdu než ten nejbližší člověk,“ popisuje.

Oba manželé pravidelně zpívají i doma a rozcvičují se, Hanka Zagorová prý dokonce před každým koncertem až hodinu a půl. „Je to takový rituál, který praktikuji celý život. A možná proto jsou moje hlasivky v dobrém stavu,“ dodává.