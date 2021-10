Nepamatuji si vůbec nic, říká o kolapsu Hana Zagorová

„Jsem slaboučká, ale přešťastná, že jsem doma. Spala jsem konečně zas v naší ložnici. V noci jsem se budila a dívala se, jak Štefíček oddychuje,“ říká Hana Zagorová v rozhovoru pro pořad Showtime.

„V nemocnici mi bylo skvěle. Ústav hematologie a krevní transfuze je senzační. Respekt, úcta, milí lidé. Všechno tam zkrátka klape a je to tam moc fajn,“ popsala zpěvačka.

Čtrnáct dní, kdy byla hospitalizována, trávila převážně četbou knížek. „Četla jsem v podstatě jen detektivky. A dívala jsem se také v televizi na tu úžasnou detektivku s názvem Volby, ze které jsem měla velkou radost,“ říká Zagorová a dodává, že pobytem v nemocnici její léčba nekončí.

„Zatím mi výborně není. Ale dobře už ano. Tou mou krevní nemocí však budu trpět do konce života. Zdravá zkrátka nejsem. Ale bojuji a bojovat budu,“ slibuje zpěvačka, kterou do nemocnice odvezli 1. října poté, co doma zkolabovala.

„Z toho dne si nepamatuji vůbec nic. Štefan se mi nedovolal, tak zlanařil manžela naší neteře a našli mě doma. Nevím z toho opravdu vůbec nic. Pamatuji si už jen na nemocnici. Což je asi možná dobře. Články o spekulacích kolem mého kolapsu jsem nečetla. A když jsem viděla něco o mně v televizi ve zprávách, hned jsme to vypnula. Hlavně se těším, až budu moct zase zpívat lidem,“ dodala zpěvačka.



Hana Zagorová loni prodělala covid s těžkým průběhem a s vysokými horečkami ji museli hospitalizovat v nemocnici. Kvůli postcovidovému syndromu, se kterým má stále potíže, se na doporučení lékařů letos v létě rozhodla zrušit veškeré koncerty do konce října.

Na veřejnosti se pak ukázala jen na oslavě 65. narozenin manžela ve Státní Opeře a na svatbě Michala Kindla, který se Štefanem Margitou spolupracoval na jeho nové desce.