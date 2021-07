Jsem tak trochu fatalista, nikam se necpu, říká Hana Holišová

Kdyby jí neučaroval svět divadelních prken a kulis, dost možná by Hana Holišová stála za učitelskou katedrou. Pedagogiku totiž vystudovala na střední škole. Herečku nyní můžete vidět v kinech v novém rodinném filmu Gump – pes, který naučil lidi žít. Odloženou premiéru si snímek o světě viděném pohledem toulavého psa Gumpa odbyl 22. července.

Film o toulavém psu vychází z knižní předlohy, při jejímž čtení byl prý režisér snímku F. A. Brabec dojatý. Dostalo toto psí dobrodružství emočně i vás?

Četla jsem scénář, který z knihy vychází a jehož autorem je stejně jako v případě knihy Filip Rožek. Začetla jsem se a přečetla scénář na jeden zátah. Dojalo mě to, je to silný krásný příběh a moc se mi líbilo, že je to vyprávěno z pohledu psa, přinutilo mě to zamýšlet se víc nad tím, jak asi vnímá různé situace můj pes, jak by je komentoval, kdyby mohl promluvit. Bylo to silné, dojemné, ale nebyl to patos.