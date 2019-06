Hana Hegerová přiznala problémy s ledvinami. Nejsem poslušný pacient, říká

„Do nemocnice se vracím každého půl roku. Jsem svým způsobem zodpovědná. Denně doma dělám několik směšných pohybů a snažím se, ale jsou věci, které sama neudělám. Tady jsou šikovní doktoři i sestřičky. Je mi tu velmi dobře,“ říká Hana Hegerová v rozhovoru pro Rehabilitační nemocnici v Berouně.

„Zároveň však nejsem poslušný pacient. Hlavně neposlouchám pana primáře Horáčka v tom, abych si vždy někoho zavolala, když něco potřebuji,“ přiznává zpěvačka.

„Jen díky holím, se dopravím tam, kam musí každý sám a zase zpět. Vzhledem k tomu, že potřebuji pít hodně tekutin, tak bych musela mít stále někoho u sebe, aby mi pomohl. Nemůžu sestřičky takto obtěžovat,“ pokračuje Hegerová.

„Jsem také velmi vděčná za možnost jednolůžkového pokoje. Léta žiji sama a jsem na to tak zvyklá. Nechci nikoho obtěžovat, asi je v tom i trocha sobeckosti. Sobeckosti proto, že už jsem ve věku, kdy nechci řešit vhodnost zapnutí televize a její hlasitost,“ dodává.

„Je to osm let, co se Hana Hegerová rozhodla ukončit svou aktivní pěveckou kariéru a jak se ta doba vzdaluje, tím více se mi po ní stýská,“ řekl koncem minulého týdne v pořadu Za scénou skladatel a pianista Petr Malásek. Na říjen plánuje společně s kolegy velkou koncertní oslavu 88. narozenin zpěvačky v pražském Fóru Karlín.



„Bude to koncert beze mne o mně. Budou tam známí zpěváci, kteří zazpívají skladby, které jsem měla v repertoáru. Každopádně já osobně tam nebudu. Ale pokud se to natočí, tak se velmi ráda podívám,“ říká Hana Hegerová.



