Já, stará raketa, jsem pro bulvár pořád atraktivní, směje se Hana Gregorová

„Já, taková stará raketa, jsem pořád pro bulvár atraktivní materiál. Už jsem zvyklá, že potom, jak mě vykreslují, mě lidé pomlouvají a nemají mě rádi. Ale to mě netrápí. Stále vytahují staré věci. Ale nic není starší než včerejší noviny. Tak je to třeba brát,“ říká devětašedesátiletá Hana Gregorová v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.



Herečka si s novináři užila své, když před několika lety začala randit s více než o třicet let mladším Ondřejem Koptíkem. Po krátkém rozchodu v minulosti získal Koptík Hanu zpátky. Nejen kvůli kontroverznímu vztahu se Gregorová drží poslední roky v ústraní.

„Kdo mě zná osobně, ví, jaká jsem, co ode mě očekávat i jak se na mě může nebo nemůže spolehnout. Když mě někdo nezná a udělá si obrázek jen z toho, co o mně píší, nic s tím neudělám. A když mi někdo naloží v diskusi pod článkem, kde si přečtu, že jsem stará želva? Já to vím, že nejsem mladá. To není žádná nová informace, to je prostě fakt,“ směje se.

Období pandemie covidu trávila herečka v Maďarsku. „Ze všech těch strašně striktních opatření v Česku jsem byla trochu v šoku. Proto jsem se rozhodla odjet do Maďarska, kde mám mnoho přátel a také svůj malý domeček, který jsem si zvelebovala. Bylo to tam mnohem volnější než tady,“ popisuje s tím, že měla čas v klidu bilancovat a popřemýšlet o svém okolí.

Hana Gregorová s partnerem Ondřejem Koptíkem (Praha, 6. října 2021)

„Uvědomila jsem si, že hrozně moc kolegů z branže prahne jen po mamonu a peníze určují v životě jejich směr. To úplně nesnáším. Vždycky jsem dělala věci srdcem. I divadlo musíte dělat srdcem. Jak říkal můj manžel Radek, musí v tom být cítit člověčina,“ vzpomíná Hana Gregorová na manžela, jehož ženou byla třicet let.



Radek Brzobohatý navždy odešel před devíti roky. „Myslím na něj denně. Moc mi chybí. Ale to je život. Když vidím odchody některých jeho kolegů, jsem vděčná za to, že on odešel v plné síle ve vteřině a netrápil se. Pánbůh ho měl rád. Starala bych se o něj i v kyslíkovém stanu. Ale on by to nedával,“ říká herečka.

S Brzobohatým má Gregorová syna, muzikanta Ondřeje Brzobohatého. Z prvního manželství s jordánským lékařem má dceru Rolu. Ti zatím vlastní potomky nemají. „Po vnoučatech netoužím. Ani jsem své děti nikdy do zakládání rodiny netlačila. Budou mít, nebudou, je to jejich věc. Vůbec nejsem ten typ, co by se třásl na to, až bude moci chovat, nebo přemýšlel o tom, ať máme následníky, to opravdu ne,“ dodává.